Volkswagen'den Çin'e özel elektrikli sedan: ID. Unyx 07

Volkswagen tarafından üretilen ID. Unyx 07 modelinin dış tasarımı ve teknik özellikleri yayınlanan son fotoğraflarla doğrulandı.

Xpeng iş birliğiyle Çin Elektrik Mimarisi (CEA) platformu üzerine inşa edilen bu orta boy sedan, markanın elektrikli araç pazarındaki yeni kozu olacak.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE MENZİL VERİLERİ

Resmi belgelere göre araç, 170 kW (231 beygir) gücünde bir elektrik motoru ve 59,9 kWh kapasiteli bir batarya ile donatıldı.

Bu teknik altyapı sayesinde ID. Unyx 07, kullanıcısına tek şarjla 558 kilometrelik bir sürüş menzili sunabiliyor.

DIŞ TASARIM DETAYLARI

ID ailesinin tasarım dilini koruyan modelde, boydan boya uzanan LED şeritler ve altın rengi aydınlatmalı Volkswagen logosu öne çıkıyor.

Fastback silüetine sahip olan araç, 4853 mm uzunluğu ve gömme kapı kollarıyla hem estetik hem de aerodinamik bir duruşa sahip.

Çinli bir ekip tarafından yaklaşık 18 ayda geliştirilen modelin sürücü destek sistemleri, Horizon Journey 6M bilgi işlem platformu üzerinden yönetiliyor.

Bu teknoloji, yüksek hızlı navigasyon destekli sürüş ve otomatik park etme gibi gelişmiş akıllı işlevlere olanak tanıyor.

Şirketin JAC Motors ile ortak girişimi olan Volkswagen Anhui, CEA platformunu temel alan 20’den fazla elektrikli ve akıllı modeli 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.