Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro fiyatı belli oldu

Türkiye otomotiv sanayisi için önemli bir adım atan Çinli SWM markası, yerli üretim sürecini resmen başlattı.

Eskişehir'de üretilen ilk model olan SWM G01 Pro için satış tarihi ve fiyat bilgisi paylaşıldı.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Urzat Otomotiv tarafından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen araç, Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon 899 bin TL lansman fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Yıllık 25 bin adet üretim hedefiyle yola çıkan marka, araca 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.

MOTOR GÜCÜ VE PERFORMANS VERİLERİ

C-SUV segmentinde rekabet edecek olan modelde 1.5 litrelik TGDI benzinli motor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonu kullanılıyor.

Bu motor seçeneği sürücüsüne 178 beygir güç ve 300 Nm tork değeri sağlıyor.

Aracın iç mekanında 14,6 inçlik devasa bir multimedya ekranı ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli dikkat çekiyor.

Ayrıca açılabilir cam tavan, 360 derece kamera sistemi, kablosuz şarj ve elektrikli bagaj kapağı gibi premium donanımlar standart olarak sunuluyor.