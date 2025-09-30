Benzinli, dizel, otomatik: İşte Türkiye'deki en az yakan otomobiller

Yakıt fiyatlarının her geçen gün arttığı Türkiye'de, yeni bir araç alırken ya da ikinci el piyasasında arayışa girerken tüketicilerin en çok dikkat ettiği konulardan biri artık motor gücünden çok yakıt tüketimi oluyor.

Hem şehir içi yoğun trafikte hem de uzun yolda ekonomik kalabilen bir otomobil bulmak, bütçesini düşünen kullanıcılar için adeta altın değerinde.

Araç satın alırken yakıt tüketiminde tutumlu olan modellere yönelerek uzun vadedeki maddi kayıpların önüne geçebilirsiniz. İşte Türkiye pazarında yakıt cimriliğiyle öne çıkan, yakıt türlerine göre en az yakan arabalar.

EN AZ YAKAN BENZİNLİ ARABALAR

Günümüzde artan yakıt fiyatları, özellikle şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi sunan benzinli otomobilleri daha da cazip hale getiriyor.

Bu kategoride öne çıkan modellerin başında Peugeot 208 ve Opel Corsa geliyor. Her iki model de 1.2 litrelik motorlarıyla 100 kilometrede ortalama 4,1 litre gibi etkileyici bir yakıt tüketimi değeri sunarak şehir içi kullanım için ideal seçenekler oluşturuyor.

Volkswagen'in yenilenen Polo'su ve Skoda'nın Scala ile Fabia modelleri de 4.7 ila 5.7 litre arasında değişen ortalama tüketimleriyle bu segmentin en tutumlu araçları arasında yer alıyor.

Citroën C3 yumuşak süspansiyonuyla konforu ve ekonomiyi birleştirirken, Dacia Sandero'nun 1.0 TCe motorlu LPG'li versiyonu ise 4,9 L/100 km'lik tüketimiyle ekonomik sürüşün sınırlarını zorluyor.

İşte en az yakan benzinli otomobiller:

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 HP

Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI Style

Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG

Opel Corsa Elegance 1.2 75 HP

Kia Stonic 1.0 TGDI

Skoda Fabia 1.0 TSI

Volkswagen Polo 1.0 TSI

Citroën C3

Dacia Sandero 1.0 TCe (LPG)

Hyundai i10 1.0 MPI 67 HP

Kia Picanto 1.2 MPI

Mitsubishi Space Star (Mirage) 1.2L

Nissan Micra 1.2

Renault Clio

UZUN YOL YAPANLAR İÇİN: EN AZ YAKAN DİZEL ARABALAR

Dizel motorlar, sundukları yüksek tork ve uzun menzil ile özellikle uzun yol yapan sürücülerin favorisi olmaya devam ediyor.

Bu kategorinin en iddialı modellerinden biri olan Citroën C4 Cactus, 1.6 BlueHDi motoruyla karma kullanımda 3,4 L/100 km gibi inanılmaz bir değere ulaşabiliyor.

Türkiye'nin en çok satan modellerinden Fiat Egea Sedan (1.6 Multijet) ve Renault Megane (1.5 Blue dCi) ise 4,5 - 4,7 L/100 km civarındaki ortalama tüketimleriyle hem aileler hem de filolar için popülerliğini koruyor.

Premium segmentte ise BMW 116d ve Audi A3 Sedan, 5 litre civarındaki tüketim değerleriyle sürüş keyfini ekonomiyle buluşturuyor.

En az yakan dizel otomobiller:

Citroën C4 Cactus 1.6 BlueHDi

BMW 116d

Toyota Corolla 1.4 D-4D

Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet II 130 HP

Renault Megane 1.5 Blue dCi 115 HP

Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 HP

Audi A3 Sedan 2.0 TDI (35 TDI)

Volkswagen Passat 2.0 TDI 193 HP

KONFOR VE EKONOMİ BİR ARADA: EN AZ YAKAN OTOMATİK VİTESLİ ARABALAR

Trafikte dur-kalk yaparken debriyajla uğraşmak istemeyenler için otomatik şanzımanlı araçlar vazgeçilmez bir konfor sunuyor.

Yeni nesil çift kavramalı ve hibrit teknolojileri sayesinde artık otomatik vitesli araçlar da son derece ekonomik olabiliyor.

Bu alanda hibrit teknolojisi öne çıkıyor; Toyota Yaris Hybrid, 1.5 litrelik motoru ve e-CVT şanzımanıyla ortalama 3,9 L/100 km gibi bir tüketim sunarken, Hyundai Ioniq Hybrid ise 4,0 L/100 km'lik değeriyle onu takip ediyor.

Dizel ve otomatiği birleştiren Peugeot 208'in 1.5 BlueHDi motorlu ve 8 ileri tam otomatik şanzımanlı (EAT8) versiyonu 4,1 litrelik tüketimiyle dikkat çekerken, Volkswagen Golf ve Renault Clio'nun 1.0 litrelik turbo benzinli ve çift kavramalı (DSG/EDC) şanzımanlı versiyonları da 5 litre civarındaki tüketimleriyle hem dinamik hem de ekonomik bir sürüş vadediyor.

En az yakan otomatik arabalar:

Toyota Yaris Hybrid (1.5 e-CVT)

Hyundai Ioniq Hybrid

Peugeot 208 (1.5 BlueHDi EAT8)

Volkswagen Golf (1.0 TSI DSG)

Renault Clio (1.0 TCe EDC)