BMW ile Toyota anlaştı: İlk hidrojenli araç 2028'de geliyor Alman otomobil üreticisi BMW Group, Japon Toyota Motor ile iş birliği yaparak hidrojenle çalışan ilk aracının seri üretimine 2028'de geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

TOYOTA VE BMW'DEN İŞ BİRLİĞİ

BMW Group tarafından yapılan açıklamada, iki markanın yeni nesil hidrojen yakıt hücresi teknolojisini (FCEV) ortaklaşa geliştirmek üzere anlaştığı belirtildi.

Satın alma ve geliştirme alanındaki iş birliğinin büyük miktarlarda üretim yapılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacağının belirtildiği açıklamada, BMW'nin hangi modelinin hidrojenli otomobil olarak sunulacağı konusunda bilgi verilmedi.

Alman otomobil üreticisi BMW Group, Japon Toyota Motor ile işbirliği yaparak hidrojenle çalışan ilk aracının seri üretimine 2028'de geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Toyota ile hidrojen teknolojisindeki projeyi "otomotiv tarihinde bir dönüm noktası" olarak niteledi.

İki şirket, Haziran 2012'den bu yana yakıt hücreli araçlar konusunda bir ortaklığa sahipti ve Toyota'nın rolü, sadece sınırlı sayıda bileşen tedarik etmekle sınırlıydı.

Ancak yenilenen ortaklığa göre, Toyota BMW'ye hidrojen tankları ve yakıt hücresi sistemleri de dahil olmak üzere daha fazla kilit bileşen tedarik edecek.

BMW ise aracın geri kalanını üretmek için tahrik sistemleri gibi kendi teknolojilerini kullanacak.