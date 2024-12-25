BMW M8 Coupe yolun sonuna geliyor

BMW, lüks coupe modeli M8 Coupe'nin üretimini durdurma kararı aldı. BMW Blog kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre, ABD'deki BMW bayileri artık M8 Coupe siparişi almıyor.
Mercedes-Benz, daha önce S-Serisi Coupe ve Convertible modellerinin üretimini durdurmuştu.
Şimdi ise BMW, 8 Serisi ailesinden M8 Coupe'yi çıkarıyor. Bu durum, premium coupe modellerin popülerliğinin azaldığını gösteriyor.
DÜŞÜK SATIŞLAR
BMW M8'in satış rakamları, beklentilerin altında kalmıştı. 2022 yılında makyajlanan M8, son yıllarda düşük satış performansı gösteriyordu.
M8 Competition Coupe, 4.4 litrelik çift turbolu V8 motor, 626 beygir gücü, 750 Nm tork, 8 ileri otomatik şanzıman ve AWD sürüş sistemi gibi özelliklere sahip.
0'dan 100 km/s hıza 3 saniyede ulaşabilen M8 Competition Coupe'nin maksimum hızı 306 km/s.
BMW, M8 Coupe'nin üretimini sonlandırma kararını henüz resmi olarak açıklamadı.
Ancak, ABD'deki bayilerin sipariş almayı durdurması ve BMW Amerika'nın resmi web sitesindeki seçeneğin kaldırılması bekleniyor.
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