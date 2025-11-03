BMW ve Samsung, elektrikli araçlar için güçlerini birleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW ve Solid Power'ın 2022'den beri devam eden yeni nesil batarya teknolojisi geliştirme ortaklığına Koreli Samsung SDI da katıldı.

Bu üçlü ittifak, tamamen katı hal pillerinin (ASSB) ticarileştirilmesinde öncü olmayı hedefliyor.

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

İmzalanan yeni anlaşma kapsamında Samsung, Solid Power'ın Sülfür Bazlı Katı Elektrolit çözümünü kullanarak tamamen katı hal pil hücrelerini tedarik edecek. BMW ise bu pillerin paket ve modüllerini geliştirmekten sorumlu olacak.

Stratejik ittifak, pillerin seri üretime geçirilmesi önündeki en büyük engeller olan kararlı malzeme geliştirme ve yüksek üretim maliyetlerini aşmayı amaçlıyor.

PROTOTİPLER TEST EDİLDİ, HEDEF 2030

Samsung SDI, Mart 2023'te pilot üretim hattını açtı ve yıl sonuna kadar prototip üretimine başlayarak müşterilere numune gönderdi.

BMW ise Mayıs ayında Solid Power'ın hücrelerini kullanarak modifiye edilmiş bir i7 ile ilk yol testlerini tamamladı.

Alman otomobil üreticisi, tamamen katı hal elektrikli araç pillerini 2030 civarında üretim araçlarında kullanıma sunmayı planlıyor.

KATI HAL PİLİ YARIŞI KIZIŞTI

Rakipler de bu teknoloji üzerinde yoğunlaşıyor; Toyota 2028 yılına kadar ilk katı hal pilli aracını tanıtmayı hedefliyor.

Nissan, LiCAP ile ortaklık kurarken, Çinli CATL ve BYD de 2027 civarında yeni nesil pilleri piyasaya sürmeyi planlıyor.