Sony ve Honda'dan elektrikli SUV hamlesi: 2028'de yollarda olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony-Honda Mobility ortak girişimi, elektrikli araç pazarındaki hedefleri doğrultusunda Afeela markası altındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İki Japon teknoloji ve otomotiv devinin iş birliğiyle ortaya çıkan yeni elektrikli SUV projesi, markanın üst segmentteki iddiasını güçlendirecek.

2028 YILINDA YOLLARDA OLACAK

Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarında prototip olarak sergilenecek olan SUV modelinin üretim versiyonunun en erken 2028 yılında ABD pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Markanın ilk modeli olan Afeela 1 sedanın teslimatlarına ise bu yılın sonlarına doğru başlanması hedefleniyor.

Yeni geliştirilen SUV, gövde genelinde pürüzsüz yüzeyler oluşturmak amacıyla sedan kardeşiyle benzer bir minimalist tasarım anlayışını benimsiyor.

Aracın genel hatları, Sony'nin 2022 yılında tanıttığı Vision-S 02 konseptini anımsatan estetik detaylar taşıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Henüz tüm teknik detayları açıklanmayan modelin, önceki konsept verilerine dayanarak yaklaşık 4.9 metre uzunluğunda ve 1.9 metre genişliğinde olması bekleniyor.

3 metreyi aşan dingil mesafesiyle geniş bir iç hacim sunması hedeflenen aracın yaklaşık 2.5 ton ağırlığında olacağı tahmin ediliyor.