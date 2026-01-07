Çinli otomobil üreticisi Voyah Türkiye'de üretim yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ülkemizde bir süredir üç farklı modelle satışta olan Çinli otomobil markası Voyah, yerli üretim hamlesi için düğmeye bastı.

Markanın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de üretilmesi planlanan ilk modelin, markanın en dikkat çekici aracı olan Free 318 olacağı belirtildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan paylaşımda Türkiye'deki Çin heyetiyle teknik çalışmaların sürdüğü ve üretim takviminin netleşmek üzere olduğu ifade edildi.

Dongfeng çatısı altında 2019 yılında kurulan marka, bu stratejik hamleyle Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

MENZİL ŞAMPİYONU OLARAK TANITILIYOR

Yerli üretim hattından inmesi beklenen Voyah Free 318 modeli, özellikle sunduğu yüksek menzil kapasitesiyle öne çıkıyor.

CLTC normlarına göre 43 kWh bataryasıyla 318 kilometre saf elektrikli sürüş sunan araç, tam dolu depo ve batarya kombinasyonuyla toplamda 1.428 kilometre menzile sahip.

Menzil uzatıcı elektrikli araç (EREV) kategorisinde yer alan modelde bulunan 1.5 litrelik benzinli motor, tekerleklere güç vermek yerine sadece bataryaları şarj eden bir jeneratör görevi görüyor.

Toplamda 268 beygir güç ve 410 Nm tork üreten elektrik motorları, aracın 0'dan 100 kilometre hıza 7.6 saniyede çıkmasını sağlıyor.