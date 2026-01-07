Hyundai açıkladı: 2026 yılı otomotiv sektörü için zorlu geçecek

- Hyundai Motor Grubu Başkanı Euisun Chung, 2026 yılının küresel ticaret gerilimleri ve artan rekabet nedeniyle otomotiv sektörü için zorlu olacağını belirtti.
- Chung, ticaret krizleri ve yedek parça kıtlığının etkilerini vurgulayarak bazı markaların operasyonlarını durdurabileceğini söyledi.
- Hyundai, yapay zeka ve robotik alanında 90 milyar dolardan fazla yatırım yaparak bu zorlukları aşmayı planlıyor.
Hyundai Motor Grubu Başkanı Euisun Chung, verdiği son röportajda sektörün geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Chung, ticaret krizleri ve yedek parça kıtlığıyla geçen 2025 yılının ardından 2026'nın çok daha zorlu bir süreç olacağını vurguladı.
TİCARET GERİLİMİ KÂRLILIĞI DÜŞÜRECEK
Ticaret krizinin etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini belirten Chung, artan gerilimlerin ve rekabetin şirketlerin kârlılığını ciddi oranda düşüreceğini ifade etti.
Yönetici ayrıca bu zorlu süreçte bazı markaların belirli bölgelerdeki operasyonlarını tamamen durdurabileceği uyarısında bulundu.
"YAPAY ZEKADA RAKİPLERİN GERİSİNDEYİZ"
Markasına yönelik özeleştiride de bulunan Chung, Hyundai'nin yapay zeka teknolojileri konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını itiraf etti.
Şirket, bu açığı kapatmak amacıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zeka ve robotik alanlarına 90 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor.
ABD pazarındaki yüzde 15'lik gümrük vergisinin şirkete sadece üçüncü çeyrekte 1.2 milyar dolara mal olduğunu belirten Chung, bölgedeki planların bekledikleri gibi gitmediğini söyledi.
Üretim tesisisin faaliyete geçmesi hedeflenirken, fabrika açılışının birkaç ay daha gecikeceği açıklandı.