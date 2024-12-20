BMW, yeni modellerinin iç tasarımını 7 Ocak'ta tanıtacak

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BMW, "Neue Klasse" adını verdiği yeni platformu üzerine inşa edeceği elektrikli araçlarının iç tasarımını ve yeni nesil iDrive sistemini 7 Ocak'ta Las Vegas'taki CES 2025'te dünyaya tanıtacak.

CES 2025'TE BÜYÜK TANITIM

BMW, yeni modellerinin iç tasarımını sergilemek için CES 2025'ten daha iyi bir platform seçemezdi.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES, BMW'nin yeni teknolojilerini ve tasarım anlayışını sergilemesi için ideal bir ortam sunuyor.

YENİ NESİL İDRIVE

BMW'nin yeni iDrive sistemi, daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüzle gelecek. 3D head-up ekranı, özelleştirilebilir ambiyans aydınlatması ve ön cama entegre ince bir gösterge paneli gibi özelliklerin yeni iDrive'da yer alması bekleniyor.

BMW'nin yeni iç tasarımı ve iDrive sistemi, 7 Ocak Salı günü 17:30 ET'de (Türkiye saatiyle 8 Ocak 01:30) gerçekleşecek bir etkinlikle tanıtılacak.

Amerikalı komedyen Tim Meadows'un sunacağı etkinlikte, BMW AG Geliştirme Başkanı Frank Weber, BMW Grubu Tasarım Başkanı Adrian van Hooydonk ve UI/UX Geliştirme Başkanı Stephan Durach da yer alacak.

Basın toplantısının ardından, CES katılımcıları BMW Pavilion'u ziyaret ederek BMW uzmanlarından yeni iDrive sistemi hakkında bilgi alabilecek ve canlı gösterileri izleyebilecek.