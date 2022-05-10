Petrol
105.92
-0.02%
Euro
16.06
0.75%
Dolar
15.20
0.73%
Altın
909.68
1.16%
Borsa
2491
1.03%
Bitcoin
496.129
-3.28%
BTXN Coin
14.38
-5.39%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek

    BMW, 'Neue Klasse' adı verilen yeni elektrikli araç platformunu ilk defam BMW 3 Serisi'nde kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, üreticilerin bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağlıyor.

    Ayrıca birçok marka, kendi elektrikli araç platformlarını üreterek rakipleriyle rekabet etmeyi amaçlıyor.

    Kısa süre önce elektrikli i7 ile karşımızda olan BMW, 'Neue Klasse' adı verilen yeni elektrikli araç platformu ile işleri büyütüyor.

    Orta sınıfa odaklanacak

    Henüz geliştirme aşamasında olan platformun ilk hedefi orta sınıf premium segment olacak. Bu platformu kullanan ilk araçlar, 2025 yılında satışa sunulacak tamamen elektrikli 3 Serisi olacak.

    CEO Oliver Zipse, Neue Klasse platformunun 2020'lerin ortasında BMW'nin Macaristan'daki yeni fabrikasında üretime gireceğini belirtti.

    bmw


    İlginizi Çekebilir

    Bill Gates: Elon Musk, Twitter'a zarar verebilir
    Teknoloji

    Bill Gates: Elon Musk, Twitter'a zarar verebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir