BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek

BMW'nin yeni platformu, elektrikli 3 Serisi ile gelecek

BMW, 'Neue Klasse' adı verilen yeni elektrikli araç platformunu ilk defam BMW 3 Serisi'nde kullanacak.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, üreticilerin bu pazara dev yatırımlar yapmasını sağlıyor.

Ayrıca birçok marka, kendi elektrikli araç platformlarını üreterek rakipleriyle rekabet etmeyi amaçlıyor.

Kısa süre önce elektrikli i7 ile karşımızda olan BMW, 'Neue Klasse' adı verilen yeni elektrikli araç platformu ile işleri büyütüyor.

Orta sınıfa odaklanacak

Henüz geliştirme aşamasında olan platformun ilk hedefi orta sınıf premium segment olacak. Bu platformu kullanan ilk araçlar, 2025 yılında satışa sunulacak tamamen elektrikli 3 Serisi olacak.

CEO Oliver Zipse, Neue Klasse platformunun 2020'lerin ortasında BMW'nin Macaristan'daki yeni fabrikasında üretime gireceğini belirtti.