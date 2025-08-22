Bugatti, 2029'a kadar üreteceği otomobilleri şimdiden sattı

Dünyanın en prestijli otomobil markalarından Bugatti, yeni hibrit hiper otomobili Tourbillon ve pist canavarı Bolide için tüm sipariş kapasitesinin dolduğunu duyurdu.

Şirket, bu iki model için 2029 yılına kadar üreteceği bütün araçları şimdiden rezerve etmiş durumda.

YENİ HİBRİT TOURBİLLON VE BOLİDE

Toplam 250 adet üretilecek olan Bugatti Tourbillon, 8.3 litrelik V16 hibrit motoruyla 1.800 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyeden kısa sürede tamamlıyor.

Sadece 40 adet üretilen pist odaklı Bolide ise 8.0 litrelik W16 motoruyla 1.600 beygir güç ve ultra hafif yapısıyla olağanüstü bir performans sunuyor.

SADIK MÜŞTERİLERE ÖZEL PROGRAM

Bugatti, 2029 sonrası için bile en sadık müşterilerini düşünerek "Solitaire" adlı özel bir program duyurdu.

Bu program, sınırlı sayıdaki VIP müşterilere bütçe sınırı olmadan kişiye özel hiper otomobil tasarlama imkânı tanıyor.