Bugatti Mistral, saatte 453 km hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı

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Lüks otomobil üreticisi Bugatti, Mistral modeliyle bir kez daha sınırları zorladı ve üstü açık araçlar kategorisinde yeni bir dünya hız rekoru kırdı.

Saatte 453.91 km hıza ulaşan bu hiper otomobil, gücünü Bugatti'nin efsanevi W16 motorundan alıyor.

Bugatti Mistral, markanın ikonik W16 motorunu taşıyan son model olmasıyla da dikkat çekiyor. 8.0 litrelik, dört turboşarjlı bu motor, tam 1.578 beygir gücü üretiyor. Mistral, bu güç sayesinde üstü açık araçlar arasında zirveye yerleşmeyi başardı.

Hız denemesi, Almanya'daki Papenburg pistinde gerçekleştirildi. Bugatti'nin resmi test pilotu Andy Wallace tarafından kullanılan Mistral, 453.91 km/s hıza ulaşarak 2016 yılında Hennessey Venom GT Spyder tarafından kırılan 427.4 km/s'lik rekoru geride bıraktı.

W16 MOTORUNUN SON GÖREVİ

Bu rekor denemesi, Bugatti'nin efsanevi W16 motorunun son gösterisi oldu. Marka, gelecekteki modellerinde hibrit motor teknolojisine geçiş yapacağını duyurdu.

Bu nedenle Mistral, W16 motorunun gücünü son kez sergilediği özel bir model olarak tarihe geçti.

MISTRAL'İN ÖZEL SAHİBİ

Sadece 99 adet üretilen ve tamamı satılan Mistral modelinin rekor kıran bu örneği, Bugatti'nin en sadık müşterilerinden birine ait. Kimliği gizli tutulan bu kişinin, daha önce Chiron Super Sport 300+ ve Veyron Grand Sport Vitesse gibi rekor kıran Bugatti modellerine de sahip olduğu biliniyor.