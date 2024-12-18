Büyük bataryalı Ford E-Transit Avrupa'da satışa çıktı

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Ford, elektrikli ticari aracı E-Transit'in Avrupa'daki menzilini artırmak için yeni bir batarya seçeneği ekledi.

Daha önce 316 km menzil sunan E-Transit, yeni 89 kWh batarya ile 402 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor.

BÜYÜK BATARYA, UZUN MENZİL

Ford E-Transit, artık Avrupa'da 89 kWh kapasiteli bir batarya seçeneğiyle de satın alınabilecek. Bu batarya, aracın menzilini %27 oranında artırarak 402 km'ye çıkarıyor.

FİYAT FARKI

Büyük bataryalı Ford E-Transit'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 64 bin 590 euro olarak açıklandı. Bu fiyat, küçük bataryalı versiyona göre yaklaşık 4 bin euro daha pahalı.

Yeni E-Transit'te hızlı şarj gücü de 115 kW'tan 180 kW'a çıkarıldı. Büyük bataryanın %0-80 dolum süresi 28 dakika. Ayrıca, uzun menzilli versiyonlarda ısı pompası standart olarak sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni E-Transit, 135 kW ve 198 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle tercih edilebilecek.