BYD, 30. yılını 10 milyonuncu araç üretimiyle taçlandırdı

AA & Ensonhaber

BYD, 30 yıl önce şarj edilebilir batarya üreticisi olarak mütevazı bir başlangıç yaptı. Bugün ise 10 milyonuncu aracını üreterek dünya otomotiv devleri arasında yerini aldı.

Şirket, bu başarısını kutlarken aynı zamanda geleceğe yönelik iddialı hedeflerini de açıkladı.

BYD'NİN BAŞARI HİKAYESİ

BYD, 30 yıl önce 20 kişilik küçük bir start-up olarak yola çıktı. Bugün ise dünya çapında yaklaşık 1 milyon çalışanı olan dev bir organizasyon haline geldi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, bu başarının ardında yatan en önemli faktörün teknolojik yenilikler ve mühendislik kültürü olduğunu vurguluyor.

BYD, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyonu sadece 15 ayda üretti. Bu inanılmaz büyüme, şirketin üretim gücünü ve gelecek potansiyelini gözler önüne seriyor.

10 MİLYONUNCU ARAÇ: DENZA Z9

Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç, BYD'nin premium markası DENZA'nın Z9 modeli oldu.

Bu özel araç, 'Black Myth: Wukong' oyununun arkasındaki isim olan Game Science CEO'su Feng Ji'ye takdim edildi.

BYD'DEN YENİ YATIRIMLAR

BYD, gelecek dönemde akıllı teknolojilerle desteklenen otomotiv sistemleri için 100 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar euro) yatırım yapacağını duyurdu.

Yapay zeka ve ileri teknolojileri araç sistemlerine entegre ederek sektöre yön vermeyi hedefleyen BYD, global pazarlardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.