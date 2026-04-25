BYD, 900 km menzil sunan Sealion 08 modelini tanıttı

BYD, Çin’de gerçekleştirilen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni büyük elektrikli SUV modeli olan Sealion 08’i resmi olarak otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Tam boy SUV segmentinde yer alan bu heybetli araç, markanın Okyanus serisindeki yeni amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.

BYD SEALION 08 ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Marine Aesthetics tasarım dilini yansıtan araç, 5.115 mm uzunluğu ve 3.030 mm aks mesafesiyle kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim vadediyor.

İç mekanda beş veya altı koltuklu yerleşim seçenekleri sunan modelde, üst düzey sürüş konforu için çift odacıklı havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor.

9 DAKİKADA ŞARJ VE 900 KM MENZİL

Yeni nesil hızlı şarj teknolojisini destekleyen ikinci nesil Blade batarya sistemi sayesinde araç, yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına sadece 9 dakikada ulaşabiliyor.

Toplam 643 beygir güç üreten çift motorlu dört çeker sistemle donatılan dev SUV, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 5 saniye gibi kısa bir sürede çıkıyor.

BYD SEALION 08 FİYATI

CLTC standartlarına göre tek şarjla 900 kilometreye kadar sürüş menzili sunan araç, bu iddialı değeriyle kendi segmentinde liderliği hedefliyor.

Küresel pazarlarda da büyük bir stratejik öneme sahip olan bu yeni modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 43 bin 950 dolar seviyesinde olacak.