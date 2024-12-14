AA & Ensonhaber

Çinli elektrikli araç devi BYD, Avrupa'da büyük bir başarıya imza attı. Autobest tarafından düzenlenen ödül töreninde "Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi" seçilen BYD, Avrupa pazarındaki yükselişini sürdürüyor.

Autobest, Avrupa'nın dört bir yanından 31 deneyimli otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüriye sahip. BYD, bu jüri tarafından "Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi" ödülüne layık görüldü.

İKİNCİ KEZ ÖDÜL

BYD, Autobest tarafından ikinci kez ödül alıyor. Şirket, daha önce Dolphin modeliyle "Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" ödülünü kazanmıştı.

BYD'NİN HEDEFLERİ

BYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "2025 ve sonrasında çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Li, şirketin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına da vurgu yaptı.

BYD, güvenli ve dayanıklı Blade Batarya teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisiyle üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite ve güvenlik sunuyor.

Çinli marka, Avrupa pazarında hızla büyüyor. 20'den fazla ülkede 300 satış noktasına sahip olan şirket, 2025 sonuna kadar bu sayıyı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.