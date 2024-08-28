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BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı

BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı BYD'nin alt markası olan Fang Cheng Bao, teknoloji devi Huawei ile sürücü destek sistemini kullanmak üzere anlaşma imzaladı.