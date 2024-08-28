BYD, gelişmiş otonom sürüş için Huawei ile anlaştı

Çinli elektrikli araç devi BYD'nin alt markası Fang Cheng Bao, teknoloji dünyasının devlerinden Huawei ile stratejik bir ortaklığa imza attı.
Bu heyecan verici anlaşma, otonom sürüş teknolojilerindeki son gelişmelerin otomobil sektörüne entegre edilmesi noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Huawei'nin gelişmiş sürücü destek sistemleri, Fang Cheng Bao araçlarına entegre edilerek daha güvenli ve akıllı bir sürüş deneyimi sunacak.
Shenzhen'de gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, Fang Cheng Bao ve Huawei, akıllı sürüş alanında derinlemesine ortak Ar-Ge çalışmaları yürüteceklerini duyurdu.
İLK MODEL YAKINDA GELİYOR
Fang Cheng Bao’nun Huawei'nin akıllı sürüş sistemini kullanan ilk modeli, yakında piyasaya sürülecek olan Bao 8 off-road SUV olacak.
Bu model, Huawei'nin nisan ayında tanıttığı Qiankun ADS 3.0 sistemi ile donatılacak.
Söz konusu sistem, şehir içi otonom sürüş (Navigate on Autopilot) gibi gelişmiş akıllı sürüş özelliklerini içeriyor.
Öte yandan BYD, kârlılığını artırmak için premium markaları Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang'ın satışlarını arttırmayı amaçlıyor.
Bu üç marka, şimdilik BYD’nin topal satışlarının yüzde 5’ini oluşturuyor.
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