BYD küresel satışlarda Ford'u ve Honda'yı geçebilir

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BYD, 2024 yılında olağanüstü bir büyüme göstererek Tesla'yı gelir bakımından geride bıraktı ve küresel satışlarda Ford ve Honda'yı geçmek üzere.

Kasım ayında 506 bin 804 araç satan şirket, yılın ilk 11 ayında toplam 3,76 milyon araç teslim etti.

BYD'NİN YÜKSELİŞİ

BYD, Çin'deki güçlü satışları sayesinde 2024 yılında 4 milyon araç satış hedefini aşacak gibi görünüyor.

Çin Binek Araçlar Birliği (CPCA) verilerine göre, BYD'nin Çin otomobil pazarındaki payı Ekim ayı itibarıyla %16,2'ye ulaştı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 12,5 seviyesindeydi.

2025 HEDEFLERİ

Citi analistleri, BYD yönetimiyle yaptıkları görüşme sonrasında şirketin 2025 yılında 5-6 milyon araç teslimatı hedeflediğini açıkladı. BYD, bu hedefe ulaşmak için üretim kapasitesini artırmaya ve yeni işçiler almaya devam ediyor.

BYD, maliyetleri kontrol altında tutarak Çin'deki fiyat rekabetinde avantaj sağlıyor. Şirket, tedarikçilerinden fiyat indirimi talep ederek maliyetlerini düşürmeyi başardı.

GM gibi yabancı üreticiler, Çin pazarında zorluklar yaşıyor. GM, Çin operasyonlarında yeniden yapılandırma ve ortak girişiminin değer kaybı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla zarar yazacağını açıkladı.

KÜRESEL ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA YÜKSELİŞ

Küresel elektrikli araç pazarı, 2023 yılında yüzde 14'lük bir büyüme kaydetti ve 10 milyonun üzerinde elektrikli araç satıldı. Bu büyüme, Tesla ve BYD gibi şirketlerin liderliğinde devam ediyor.

Elektrikli araç pazarındaki rekabet, fiyat savaşlarını da beraberinde getiriyor. Tesla ve BYD, Çin pazarında agresif fiyat indirimleriyle mücadele ediyor. Bu durum, tüketicilere daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunuyor.