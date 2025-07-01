BYD Seagull, 1 milyon üretim adedine ulaştı: Yeni model yolda

Elektrikli otomobil üreticisi BYD, uygun fiyatlı modeli Seagull ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Şirket, modelin toplam üretim adedinin 1 milyona ulaştığını ve bu başarıyı yeni bir versiyonla kutladığını duyurdu.

UZUN MENZİL ARTIK DAHA UCUZ

Tanıtılan yeni versiyon, 405 kilometrelik en uzun menzili yaklaşık 11 bin dolarlık daha erişilebilir bir fiyatla sunuyor.

Bu fiyat avantajını sağlamak için panoramik görüntüleme ve sürüş kamerası gibi bazı lüks donanımlar paketten çıkarıldı.

BYD SEAGULL SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

BYD Seagull, sadece mayıs ayında 60 binden fazla satarak markanın en popüler modeli oldu ve grubun toplam satışlarının yüzde 15'inden fazlasını tek başına karşıladı.

Modelin 2025'in ilk beş ayındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde etkileyici bir artış gösterdi.

AVRUPA'DAKİ ADI: DOLPHIN SURF

BYD, geçtiğimiz ay Seagull modelini Avrupa'da 15 ülkede "Dolphin Surf" adıyla satışa sundu.

Modelin Avrupa'daki başlangıç fiyatı ise 322 kilometre menzilli versiyon için 22 bin 990 euro olarak belirlendi.