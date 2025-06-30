BYD SEAL U Türkiye’de 20 bin teslimata ulaştı

Çinli otomotiv devi BYD'nin D-SUV segmentindeki iddialı modeli SEAL U, Türkiye pazarındaki başarısını sürdürüyor.

Marka, modelin Türkiye'deki 20 bininci teslimatını düzenlenen bir törenle gerçekleştirdiğini duyurdu.

"YILIN OTOMOBİLİ" 20 BİN TESLİMATA ULAŞTI

Kısa süre önce Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülüne layık görülen BYD SEAL U, bu satış başarısıyla markanın Türkiye'deki büyümesine önemli bir katkı sağladı.

Modelin, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle Türk tüketicisinden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Bu teslimat rakamı, özellikle yeni bir marka için önemli bir başarı olarak kabul ediliyor. BYD, bu ivmeyi sürdürerek pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SEÇENEKLERİ

BYD SEAL U, Türkiye pazarında hem tam elektrikli (EV) hem de şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonlarıyla sunuluyor.

Tam elektrikli SEAL U EV, tek şarjla 500 kilometreye varan (WLTP) bir karma menzil sunuyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon olan SEAL U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve 1080 kilometreye varan etkileyici birleşik menzil kapasitesiyle öne çıkıyor.

Dört tekerlekten çekişli hibrit versiyon, 323 PS sistem gücüyle 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniyede ulaşabiliyor.