BYD Tang resmen Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Elektrikli araç devi BYD'nin amiral gemisi SUV modeli Tang, Türkiye'de satışa çıktı.

7 kişilik geniş iç hacmi, 530 km menzili ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Tang, 3 milyon 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

BYD TANG'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş aileler için ideal olan otomobil, 108.8 kWh kapasiteli Blade Batarya ile 530 km'ye kadar menzil sunuyor.

170 kW DC şarj desteğiyle hızlı şarj edilebilen BYD Tang, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 517 HP güç üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.9 saniyede ulaşıyor.

15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, 12.3 inç dijital gösterge paneli, Qualcomm Snapdragon SA8155 işlemci ve BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzüyle teknolojik olarak zengin bir deneyim sunan model, üç bölgeli otomatik klima, elektrikli bagaj kapağı ve gizli arka silecek gibi konfor özellikleriyle donatılmış durumda.

Euro NCAP'den 5 yıldız alan Tang, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenli bir sürüş sağlıyor.