BYD, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelini tanıttı: İşte fiyatlar

AA & Ensonhaber

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarındaki iddiasını artırmaya devam ediyor. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, dört yeni modelin tanıtımını gerçekleştirdi ve iddialı hedeflerini açıkladı.

BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleriyle pazara hızlı bir giriş yapmayı planlayan şirket, kasım sonundan itibaren teslimatlara başlayacak.

Toplantıda konuşan Ergun, BYD'nin 30. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu etkinlikte, şirketin inovasyon ve AR-GE çalışmalarına verdiği önemi vurguladı. Çok sayıda patent başvurusu bulunan BYD, üretim hızını da sürekli artırıyor.

YIL SONUNA KADAR 6 BİN ARAÇLIK SATIŞ HEDEFİ

BYD'nin dünya çapında elektrikli araç pazarındaki güçlü konumuna da değinen Ergun, 2024'ün 8. ayında dünyada satılan tüm yeni enerji araçlarının yaklaşık yüzde 25'inin BYD tarafından üretildiğini belirtti.

Ekim ayında dünya genelinde 500 bin araç satan şirket, Türkiye pazarında da iddialı hedefler belirlemiş durumda. Ergun, "Kasım sonundan itibaren yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." diyerek yıl sonuna kadar ulaşmayı hedefledikleri satış rakamını açıkladı.

Modellerin ÖTV dilimleri hakkında da bilgi veren Ergun, DOLPHIN, SEAL U EV ve ATTO 3 modellerinin yüzde 10 ÖTV diliminde olduğunu belirtti.

YENİ MODELLER VE FİYATLARI

BYD'nin Türkiye'de kasım ayı içerisinde satışa sunacağı modeller ve fiyatları şu şekilde:

BYD ATTO 3: 1.490.000 TL

SEAL U DM-i: 1.850.000 TL

SEAL U EV: 1.790.000 TL

DOLPHIN: 1.280.000 TL

Aralık ayında ise E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modelleri de satışa sunulacak.

MODEL ÖZELLİKLERİ

BYD ATTO 3: 420 km menzil, 150 kW (204 HP) güç, 7,3 saniyede 0-100 km/s hızlanma. Yeni model yılı güncellemesiyle maksimum DC şarj gücü 110 kW'a yükseltildi.

SEAL U DM-i: Şarj edilebilir hibrit model, 145 kW (197 HP) elektrik motoru ve 72 kW (98 HP) benzinli motoruyla toplamda 1080 km menzil sunuyor.

SEAL U EV: Tam elektrikli D-SUV modeli, 87 kWh Blade batarya ile 500 km menzil sunuyor. 160 kW (218 HP) elektrik motoru ile 9,6 saniyede 0-100 km/s hızlanma.

DOLPHIN: 60,4 kWh Blade batarya ile 427 km menzil, 150 kW (204 HP) güç, 7 saniyede 0-100 km/s hızlanma.

BYD HAN ve BYD SEAL modelleri hakkında detaylı bilgiler ise aralık ayında paylaşılacak.