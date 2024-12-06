BYD Türkiye'nin yeni Bayi Yönetimi Direktörü, Öncü Karaoğlan oldu

AA & Ensonhaber

Elektrikli araç devi BYD, Türkiye operasyonlarını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Öncü Karaoğlan'ı BYD Türkiye Bayi Yönetim Direktörü olarak atadı.

KARAOĞLAN'IN DENEYİMİ

Öncü Karaoğlan, 1981 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitim gördükten sonra 2003 yılında Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Karaoğlan, otomotiv sektöründeki kariyerine 2005 yılında Hyundai Assan'da başladı. 19 yıllık sektör deneyimi boyunca Satış ve Satış Sonrası Bölge Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Filo Satış, Bayi Ağı Yönetimi ve İş Geliştirme gibi görevlerde bulundu.

Son olarak 2021 yılından itibaren Hyundai Assan'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Karaoğlan, satış ve pazarlama alanlarında önemli başarılara imza attı.

BYD TÜRKİYE BÜYÜYOR

BYD Türkiye, ürün yelpazesini ve bayi ağını genişleterek Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Öncü Karaoğlan'ın deneyimi ve liderliği, BYD'nin bu hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.