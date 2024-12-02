BYD, yeni Han ve Seal modellerini Türkiye'de satışa çıkardı

Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz ay Dolphin ve Seal U modellerini tanıtan BYD, şimdi de amiral gemisi sedan modeli Han ve sportif sedan Seal'ı Türkiye'deki müşterilerin beğenisine sundu.

Her iki model de şık tasarımları, güçlü performansları ve uzun menzilleriyle dikkat çekiyor.

BYD HAN ÖZELLİKLERİ

BYD Han, E segmentinde lüks ve performansı bir araya getiren bir elektrikli sedan olarak öne çıkıyor.

517 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 521 kilometreye varan menziliyle de dikkat çeken BYD Han, lüks donanımıyla da fark yaratıyor.

15.6 inçlik dönebilen multimedya ekranı, Han'ın iç mekanında öne çıkan detaylardan sadece biri. BYD Han'ın Türkiye satış fiyatı 3.200.000 TL olarak belirlendi.

BYD SEAL ÖZELLİKLERİ

BYD Seal, sportif tasarımı ve yüksek performansıyla Tesla Model 3'e rakip olarak konumlanıyor.

530 beygir gücündeki elektrik motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşabilen Seal, 520 kilometreye varan menziliyle de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek.

Okyanustan ilham alan tasarımıyla da göz dolduran BYD Seal, 15.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. BYD Seal'ın Türkiye satış fiyatı ise 2.440.000 TL.