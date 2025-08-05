BYD'den 10 bin dolarlık elektrikli SUV: Yuan UP

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, popüler SUV modeli Yuan UP için çok daha uygun fiyatlı yeni bir başlangıç donanımı duyurdu.

Yurt dışında Atto 2 adıyla satılan modelin yeni versiyonu, yaklaşık 10 bin 400 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor.

FİYATI DÜŞÜREN KESİNTİ: GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

Bu agresif fiyata ulaşmak için BYD, önemli bir özellikten feragat etti: "Tanrı'nın Gözü" olarak adlandırılan gelişmiş sürüş destek sistemi bu yeni pakette bulunmuyor.

Bu durum, şirketin daha önce tüm araçlarına bu sistemi entegre etme stratejisinden bir sapma olarak yorumlandı.

GİRİŞ SEVİYESİ DONANIM NELER SUNUYOR

Yeni giriş seviyesi Yuan UP, 70 kW (94 hp) güç üreten bir elektrik motoru ve 32 kWh'lik Blade batarya ile donatıldı ve 301 km'lik (CLTC) bir menzil sunuyor.

İç mekanda ise 8,8 inçlik dijital gösterge ve 10,1 inçlik merkezi kontrol ekranı gibi özellikler standart olarak yer alıyor.