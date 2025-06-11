BYD'den 15 bin dolarlık yeni otomobil: Seal 06 EV

Haber Merkezi

Çin'in otomotiv pazarında fiyat savaşları kontrolden çıkarken, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, rakiplerine baskıyı artıran yeni bir hamle yaptı.

Şirket, yeni tamamen elektrikli sedanı Seal 06 EV'yi Çin'de sadece 109 bin 800 yuan (yaklaşık 15 bin 300 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sundu.

YENİ BİR FİYAT SAVAŞI PANİĞİ

BYD'nin bu adımı, Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAMA) geçen hafta "yeni bir fiyat savaşı paniği tetiklendiği" yönündeki uyarısının hemen ardından geldi.

BYD, mayıs ayında en popüler 22 modelinin fiyatlarını yüzde 34'e varan oranlarda düşürerek pazarın dinamiklerini değiştirmişti.

Yeni Seal 06 EV, markanın zaten oldukça uygun fiyatlı olan elektrikli araç gamına eklenerek rekabeti daha da artırıyor. Bu durumun, diğer üreticileri de benzer fiyat indirimlerine zorlaması bekleniyor.

SEAL 06 EV ÖZELLİKLERİ

Yeni BYD fiyat savaşının son aktörü olan Seal 06 EV, 470 km ve 545 km'ye varan (CLTC) menzil sunan iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor.

Boyut olarak Tesla Model 3 ile neredeyse aynı olan araç, 15,6 inçlik dönen merkezi ekran gibi BYD'nin modern teknoloji özelliklerini barındırıyor.

Başlangıç fiyatı, Çin'deki en ucuz Tesla Model 3'ün yarısından bile daha az. Seal 06 EV, panoramik tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ve hatta dahili bir buzdolabı gibi birçok standart donanımıyla da dikkat çekiyor.