BYD'den otomobil fiyatlarını düşürecek yeni hamle

Haber Merkezi

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için tedarikçilerine fiyat indirimi baskısı yapıyor.

Çinli haber sitesi thepaper.cn'nin sızdırdığı bir e-postaya göre, BYD isimsiz bir tedarikçisinden 1 Ocak'tan itibaren yüzde 10'luk bir indirim talep ediyor.

BYD YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

BYD'nin Marka ve Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Li Yunfei, sosyal medya hesabı Weibo üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yunfei, tedarikçilerle yıllık fiyat görüşmelerinin otomotiv sektöründe yaygın bir uygulama olduğunu belirterek, "Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz." ifadesini kullandı.

BYD, Çin'deki elektrikli araç pazarında Tesla ile kıyasıya bir rekabet içinde. Tesla'nın başlattığı fiyat indirimleri, diğer otomobil üreticilerini de benzer hamleler yapmaya zorluyor.

BYD'nin tedarikçilerine yaptığı indirim talebi, Çin'deki fiyat savaşının daha da kızışacağının bir göstergesi.

BYD, yılın ilk dokuz ayında Çin'in otomobil satışları sıralamasında yüzde 15,8'lik pazar payıyla zirveye yerleşti. Şirketin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları, Çin toplamının üçte birinden fazlasını oluşturuyor.

SAIC MOTOR DA İNDİRİM İSTİYOR

China Securities Journal gazetesinin haberine göre, SAIC Motor'un Maxus birimi de tedarikçilerine bir mektup göndererek maliyetleri yüzde 10 oranında düşürmelerini istedi. Şirket, piyasadaki fiyat savaşı ve aşırı arz nedeniyle bu talebi yaptığını belirtti.