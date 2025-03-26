BYD'den yeni elektrikli SUV: Sealion 05

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BYD, elektrikli araç pazarında yeni bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni Sealion 05 EV modeliyle tüketicilere hem akıllı teknoloji hem de uygun fiyat avantajını bir arada sunuyor.

Bu yeni elektrikli SUV, pazardaki dengeleri değiştirebilecek özelliklere sahip.

SEALION 05 EV'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

BYD Sealion 05 EV, 117.800 yuan'dan (16 bin 200 dolar) başlayan fiyatıyla oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Araç, üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor:

Zhihang Edition: 50 kWh LFP batarya ile 430 km'ye (267 mil) kadar CLTC sürüş menzili.

Smart Edition ve Flagship Smart: 60,9 kWh batarya ile 520 km'ye (323 mil) kadar CLTC sürüş menzili.

Sealion 05 EV, 4.520 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.630 mm yüksekliğe sahipken, 2.720 mm dingil mesafesi sunuyor

Bu boyutlar, aracı Tesla Model Y ile karşılaştırılabilir bir konuma getiriyor. Ancak BYD, daha uygun fiyatıyla rekabet avantajı sağlıyor.

AKILLI SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ VE İÇ TASARIM

Tüm donanım seviyeleri, BYD'nin "God's Eye" C sürüş destek sistemiyle donatılmış durumda.

DiPilot 100 adlı bu sistem, beş radar, 12 ultrasonik radar ve 12 kamera ile destekleniyor.

Sistem, Yüksek Hızlı Navigasyon Otopilot, Tam Senaryo akıllı park etme ve aktif güvenlik gibi gelişmiş ADAS özelliklerini içeriyor.

Sealion 05 EV'nin iç mekanı da yenilenmiş bir tasarıma sahip. 12,8 inçlik yüzer orta ekran ve 8,8 inçlik sürücü ekranı, modern bir görünüm sunuyor.

Araçta dikkat çeken bir diğer özellik ise dahili buzdolabı. Bu özellik, yolda içecekleri ve yiyecekleri soğuk veya sıcak tutmayı sağlıyor.

BYD, bu yeni modeliyle elektrikli araç pazarında rekabeti daha da kızıştırıyor. Sealion 05 EV, hem uygun fiyatı hem de sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Bu araç, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. BYD'nin, bu ve benzeri modellerle pazar payını daha da artırması bekleniyor.