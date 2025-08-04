BYD'nin temmuz ayı satışları yüzde 9,7 düştü

Çinli otomotiv devi BYD, temmuz ayı satış rakamlarını açıkladı. Sonuçlar, şirketin son dönemdeki durdurulamaz yükseliş trendinde bir duraklamaya işaret ediyor.

Şirket, son altı ay içinde ilk kez aylık bazda satışlarında bir düşüş bildirdi.

HEM ELEKTRİKLİ HEM DE HİBRİT SATIŞLARI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Temmuz ayında toplam 341 bin 030 araç satan BYD, haziran ayına göre yüzde 9,7'lik bir gerileme yaşadı.

Bu düşüşte hem tam elektrikli (BEV) satışlarının aylık yüzde 14, hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışlarının yüzde 4,5 azalması etkili oldu.

YILLIK BAZDA ZIT BİR TABLO VAR

Aylık düşüşe rağmen, yıllık bazda tablo daha karmaşık bir görünüm sergiliyor; tam elektrikli satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 arttı.

Ancak, şarj edilebilir hibrit satışlarındaki yıllık yüzde 22,6'lık sert düşüş endişe verici bir sinyal olarak yorumlandı.