Çalışanlar arabalara el koymuştu: Audi fabrikasındaki kriz sona erdi Audi Brüksel fabrikasında el konulan 300 arabanın anahtarları iade edildi.

Haber Merkezi

Brüksel'deki Audi fabrikasında çalışanlar, üretim bandından yeni çıkan araçların anahtarlarına el koyarak iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti.

Audi'nin de sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmemesi sonrası ortaya çıkan sorunlar devam ediyor.

Yönetim ve sendika temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle fabrika çalışanları, iş yeri önüne kadar gelmelerine rağmen işbaşı yapmadı.

Audi Brüksel'deki işçiler, üretimi tamamlanmış 300 otomobilin anahtarlarına da el koymuştu.

ANAHTAR KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Audi Brüksel fabrikasında, çalışanların el koyduğu tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarları yönetime teslim edildi.

Yönetim, el konulan anahtarlar konusunda hukuki süreç başlatmama kararı aldı.

Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri, yaşanan sorunları ele almak üzere bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, bu hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.