Chery, iCar markasının ikinci modeli olan V23'ü satışa çıkardı

Haber Merkezi

Chery, elektrikli araç markası iCar'ın ikinci modeli olan V23'ü Çin'de satışa sundu. Uygun fiyatlı bir SUV olan iCar V23, 501 km'ye kadar menzil sunuyor.

iCar V23, 13 bin 700 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilen iCar V23, CLTC standartlarına göre 501 km'ye kadar menzil sunuyor.

iCar V23, 4220 mm uzunluğa, 1915 mm genişliğe, 1845 mm yüksekliğe ve 2735 mm aks mesafesine sahip. 210 mm yerden yüksekliği ile hafif arazi koşullarında da kullanılabiliyor.

MODERN İÇ MEKAN

Otomobil, klasik dış tasarımının aksine modern bir iç mekana sahip. 15,4 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar, konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ

Katlanabilen arka koltuklar sayesinde iCar V23, 744 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca, 90 litrelik bir ön bagaj da mevcut.

iCar V23, çıkarılabilir çamurluklar ve arazi tamponları gibi 24 farklı modüler parça ile kişiselleştirilebiliyor.