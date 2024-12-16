Chery'nin aylık satışları ilk kez 280 bin adedi geçti

Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi Chery, kasım ayında yakaladığı satış rakamlarıyla yeni bir rekora imza attı. Şirket, 2023'ün aynı dönemine göre satışlarını yüzde 32,2 artırarak 280 bin 463 adetlik satış hacmine ulaştı.

Chery, inovatif ürünleri ve güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla satışlarını artırmaya devam ediyor. Şirketin geliştirdiği modeller, kullanıcıların beğenisini kazanarak pazarda önemli bir yer edinmesini sağlıyor.

11 AYLIK SATIŞLAR

Ocak-kasım döneminde Chery Group'un toplam satışları, geçen yıla göre yüzde 38,4 artışla 2 milyon 305 bin 411 adete ulaştı.

Chery markası ise kasım ayında 164 bin 225 araç sattı ve 11 aylık dönemde toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 1 milyon 443 bin 55 araca çıkardı.

TİGGO 7'NİN BAŞARISI

Chery'nin popüler SUV modeli TIGGO 7, Kasım ayında 1 milyonuncu ihracatını gerçekleştirdi.