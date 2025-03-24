Chery'nin Türkiye'deki satışları 100 bin adedi aştı

Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye pazarında kaydettiği başarıyla dikkat çekiyor. Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'deki toplam araç satışları iki yıl gibi kısa bir sürede 100 bin adedi geçti.

Chery, Türkiye pazarına özel bir strateji geliştirdi. Şirket, "talep öngörüsü- ürün evrimi" adını verdiği kapalı devre bir çözümle pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Chery'nin bu stratejisi, tüketicinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, ürünlerini bu doğrultuda geliştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE PAZARINDA YENİ BİR SOLUK

Chery'nin bu stratejisi, otomotiv pazarında yeni bir yaklaşımı temsil ediyor. Marka, üç farklı SUV modeliyle Türkiye'de satışa sunulduğu günden itibaren büyük ilgi gördü.

Bu durum, kullanıcıların Chery markasına olan desteğinin ve güveninin bir işareti olarak yorumlanıyor.