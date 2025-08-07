Chevrolet Silverado rekor kırdı: Tek şarjla 1704 kilometre

General Motors, elektrikli bir aracın tek şarjla katettiği en uzun mesafe rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Bir mühendis ekibi, 2026 model bir Chevrolet Silverado EV ile tam 1704 kilometre yol alarak Lucid Air'e ait önceki rekoru geride bıraktı.

REKOR NASIL KIRILDI

Rekoru kırmak için aracın yazılımına veya bataryasına müdahale edilmedi. Bunun yerine, aerodinamiyi iyileştirmek için kasaya bir örtü eklemek, lastik basıncını artırmak ve stepne lastiğini çıkarmak gibi verimliliği artıran küçük fiziksel ayarlamalar yapıldı.

İDEAL KOŞULLARDA YAVAŞ BİR SÜRÜŞ

Elbette bu rekor, günlük kullanımı yansıtmayan özel koşullar altında elde edildi; sürüş boyunca klima kapalı tutuldu ve ortalama hız 32-40 km/s arasında sabitlendi.

Bu test, aracın gerçek dünya menzilini göstermese de, platformun ulaşabileceği en yüksek verimlilik seviyesini kanıtlamış oldu.