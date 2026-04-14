Chey, yeni SUV modelini tanıttı: Karşınızda Lepas L6

Çinli üretici Chery, İspanya'da ürettiği yeni markası Lepas ile Avrupa pazarındaki büyümesini hızlandırmaya devam ediyor.

Şirketin bu yılın son çeyreğinde satışa sunacağı yeni kompakt SUV modeli Lepas L6, tam elektrikli ve hibrit seçenekleriyle dikkat çekiyor.

HİBRİT VERSİYONDA 1126 KİLOMETRE MENZİL

Aracın şarj edilebilir hibrit versiyonu, 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla birleştirerek toplamda 204 beygir güç üretiyor.

Bu güçlü sistem 18.3 kWsa kapasiteli bataryayla desteklenirken, aracın tam dolu depoyla ulaşabildiği toplam menzil 1126 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Tam elektrikli Lepas L6 modeli ise 67 kWsa kapasiteli yeni nesil batarya paketiyle 434 kilometrelik bir sürüş menzili vadediyor.

Hızlı şarj teknolojisiyle donatılan bu gelişmiş versiyon, sadece 20 dakika içerisinde yüzde 30'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor.

TÜRKİYE PAZARINA GELEBİLİR

İç mekanda 13.2 inç dikey multimedya ekranı ve kablosuz şarj ünitesi gibi modern donanımların yer alması beklenen modelin yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacağı konuşuluyor.

Şirket, yeni Lepas markasını önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına da getirerek buradaki zorlu rekabete dahil olabilir.