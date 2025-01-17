Çin, Almanya'daki Volkswagen fabrikalarına göz dikti

Haber Merkezi

Çin, Almanya'nın otomotiv sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Çinli yetkililer ve otomobil üreticileri, Volkswagen'in kapatmayı planladığı fabrikalarla ilgileniyor.

Bu girişim, Çin'in Alman otomotiv endüstrisinde etkisini artırmasını sağlayabilir.

ALMANYA'DA ÜRETİM AVANTAJI

Uzmanlara göre, Çinli şirketlerin Almanya'da üretim yapması, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinden kaçınmalarını sağlayabilir. Bu durum, Çinli şirketlere rekabet avantajı anlamına geliyor.

Çinli yetkililer ve otomobil üreticileri, Volkswagen'in kapatmayı planladığı fabrikaları satın almak istiyor.

SİYASİ TEPKİLER OLABİLİR

Çin'in Almanya'daki otomotiv sektörüne yatırım yapma planı, bazı siyasi tepkilere de neden olacak gibi görünüyor.

Bu yatırımın, Almanya ve Avrupa Birliği'nin ekonomik ve politik çıkarları üzerindeki etkisi tartışılıyor