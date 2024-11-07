Çin pazarının etkisi: Honda'nın satışlarında düşüş var

Haber Merkezi

Honda, nisan-eylül ayları arasındaki 6 aylık dönemde kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20'ye yakın bir düşüşle 494 milyar 68 milyon yene gerilediğini duyurdu.

Geçen yılın aynı döneminde şirketin kârı 616 milyar yen seviyesindeydi. Bu düşüşün temel nedeni olarak Çin'deki otomobil satışlarındaki azalma gösteriliyor.

SATIŞLARDA ARTIŞ VAR ANCAK...

Şirketin toplam satışları ise aynı dönemde 9,6 trilyon yenden 10,8 trilyon yene yükseldi. Bu artışta küresel çapta motosiklet satışlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Ancak, Çin'e yönelik otomobil satışlarındaki düşüş, şirketin genel kârlılığını olumsuz etkiledi.

GARANTİ MALİYETLERİ VE DÖVİZ KURLARI DA ETKEN

Honda'nın açıklamasına göre, kâr düşüşünde Çin'deki satışların yanı sıra artan garanti maliyetleri ve kalite sorunlarıyla ilgili giderler de etkili oldu.

Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da şirketin kârlılığını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.