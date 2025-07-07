Çin'deki sürücüsüz otobüs yolcu taşımaya başladı

Çinli teknoloji şirketi WeRide, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir kilometre taşını geride bırakarak, Guangzhou'da sürücüsüz bir otonom otobüs ile ücretli yolcu taşımaya başladığını duyurdu.

Bu gelişme, pilot denemelerin ötesine geçerek, otonom otobüslerin gerçek toplu taşıma hatlarına entegre olduğu yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

13.6 KİLOMETRELİK HAT

Direksiyonu veya sürücü koltuğu bulunmayan minibüs, 13.6 kilometrelik bir ring hattı yaklaşık 55 dakikada tamamlıyor ve şu an için 6 yolcu taşıyabiliyor. Bilet fiyatı ise 10 RMB (yaklaşık 54 TL) olarak belirlendi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SENSÖR AĞI

Aracın güvenli bir şekilde hareket etmesi, her köşesine yerleştirilmiş ve 250 metreye kadar algılama yapabilen LIDAR sensörleri, HD kameralar ve kötü hava koşulları için milimetre dalga radarı ile sağlanıyor.

Ayrıca 10 cm hassasiyetle konum belirleyebilen GPS sistemi sayesinde araç, saatte 40 kilometre hıza kadar güvenle ilerleyebiliyor.