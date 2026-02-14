Çin'den yeni otomobil kuralları: Yarım direksiyon simidi yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, sürücü güvenliğini artırmak amacıyla hazırladığı GB 11557-202X kodlu yeni ulusal güvenlik standart taslağını kamuoyuna duyurdu.

Bu düzenleme ile birlikte Tesla ve Lexus gibi markaların bazı modellerinde kullandığı yarım direksiyon (yoke) tasarımları teknik gereklilikleri karşılayamaz hale geliyor.

GÜVENLİK TESTLERİNDE YENİ DÖNEM

Yeni standartlar, direksiyon simidinin on farklı noktasında darbe testi yapılmasını zorunlu kılarak üst kısmı eksik olan tasarımları imkansız kılıyor.

Yapılan araştırmalar, geleneksel dairesel direksiyonların çarpışma anında sürücü için çok daha geniş bir tampon alanı sağladığını ortaya koyuyor.

Yarım direksiyonların düzensiz yapıları, kaza anında hava yastığının açılma geometrisini bozarak sert parçaların sürücüye fırlatılması riskini taşıyor.

Ayrıca sürücüler, günlük kullanımda bu direksiyonlarla yapılan keskin manevraların ve park işlemlerinin oldukça zorlayıcı olduğunu belirtiyor.

2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle birlikte, piyasadaki mevcut modellerin tasarımlarını güncellemesi için yaklaşık 13 aylık bir geçiş süreci tanınacak.

Bu tarihten sonra üretilecek tüm yeni araç modellerinin güncel güvenlik protokollerine tam uyum sağlaması zorunlu tutulacak.