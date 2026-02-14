Çinli BYD büyümeye devam ediyor: Küresel satışlarda Ford'u ilk kez geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv sektöründe dengeler değişirken BYD, geçtiğimiz yıl dünya çapında 4,6 milyon araç satışı gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artıran marka, 4,4 milyon adet satışta kalan Amerikan devi Ford’u yedinci sıraya itmeyi başardı.

ÇİNLİ MARKALARIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Küresel ilk 10 listesinde artık BYD ve Geely olmak üzere iki Çinli üretici birden yer alıyor.

Toyota ise 11,32 milyon adetlik satışıyla üst üste altıncı kez dünya liderliğini koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

İHRACAT HEDEFLERİ BÜYÜYOR

BYD, iç pazardaki talebin azalmasına rağmen uluslararası pazarlarda vites yükselterek ihracat rakamlarını 1,05 milyon araca çıkardı.

Şirket, Avrupa ve Güney Amerika operasyonlarıyla bu yıl ihracatını 1,3 milyon adede ulaştırmayı planlıyor.

FORD İÇİN ZORLU DÖNEM

Ford, ABD pazarında kazanımlar elde etse de Avrupa ve Çin pazarlarında kan kaybetmeye devam ediyor.

Elektrikli araç dönüşüm sürecinde 19,5 milyar dolarlık masrafla karşılaşan marka, Çinli rakiplerinin teknoloji odaklı fiyat politikası karşısında zorlanıyor.

KÜRESEL SATIŞLARDA İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Listenin zirvesinde Toyota’yı 8,98 milyon satışla Volkswagen ve 7,28 milyon satışla Hyundai-Kia grubu takip ediyor.

General Motors 6,18 milyon adetle dördüncü, Stellantis ise 5,48 milyon adetle beşinci sıradaki yerini koruyor.