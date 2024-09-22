Çin'in Avrupa otomobil pazarında atağa geçmesi Alman basınında Otomobil üreticileri arasındaki dengeler Çin'in lehine değişmesini Alman basını "Çin Şoku" başlığıyla manşete taşıdı..

Haber Merkezi

Küresel otomobil sektöründe sert rüzgarlar esiyor..

2035'ten itibaren AB'de içten yanmalı motorların yasaklanması ve katı hale gelen emisyon standartları Avrupa'daki dengeleri bozdu.

Çin ve Fransa'da e-otomobil üretiminin artması, "Yeşil Anlaşma" ya da "taksonomi" gibi AB planları, piyasa kanunlarını zorladığı için Alman otomotiv üreticilerinin dünyada ün salmış içten yanmalı motorlardaki teknolojik hakimiyetini zamanla sarstı.

Çinli otomobil üreticileri piyasalara daha çok hakim olurken, Avrupalı otomobil üreticilerinin kapanma noktasına gelmesi sektördeki dinamikleri değiştireceğe benziyor..

"ÇİN ŞOKU"

Bu durum Alman basınında geniş yer edindi..

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine, konuyu "Çin Şoku" başlığıyla manşete taşıdı.

"ALMAN ENDÜSTRİSİ ARTIK ÜSTÜN DEĞİL"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Alman endüstrisi artık bir zamanlar olduğu gibi üstün değil. Dünya piyasasından siliniyor muyuz ?

AVRUPA'DA FABRİKALAR KAPANIYOR

Öte yandan Alman otomotiv devi Volkswagen (VW) ve diğer Avrupalı otomobil üreticilerinin bazı fabrikalarını kapatması gündemde.

Renault ve Fiat markalarının da satabileceklerinden çok daha fazla otomobil ürettiği biliniyor.

Belçika'da Q8 e-tron'un üretildiği Audi fabrikası da çöküşün eşiğinde.