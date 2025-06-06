Çin'in kısıtlamaları Avrupa otomobil sektörünü vurdu

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Çin'in nisan ayında başlattığı ve stratejik öneme sahip bir dizi nadir toprak elementi ile mıknatısları kapsayan yeni ihracat kısıtlamaları, küresel otomotiv endüstrisinde, özellikle de Avrupa'da, tedarik zinciri krizine yol açtı.

Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA), yaşanan aksaklıkların üretimde durmalara neden olduğu uyarısında bulundu.

CLEPA UYARDI: AVRUPA OTOMOTİV SANAYİSİ RİSK ALTINDA

CLEPA'dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in yeni ihracat kontrolleri nedeniyle Avrupa otomotiv tedarik endüstrisinde önemli aksaklıklar yaşanıyor.

Kısıtlamaların şimdiden bazı üretim tesislerinin kapanmasına yol açtığı ve gelecek haftalarda stokların tükenmesiyle sorunun daha da ciddileşebileceği aktarıldı.

Nisan 2025'ten bu yana Çinli yetkililere yapılan yüzlerce ihracat lisansı başvurusunun sadece dörtte birinin onaylandığı belirtildi.

Bu elementler otomotiv, havacılık ve savunma sanayii gibi yüksek teknolojili sektörler için hayati öneme sahip.

Alman otomobil devi BMW de tedarik zincirinin bazı bölümlerinin Çin'deki bu kesintilerden etkilendiğini doğrulayan şirketler arasında yer aldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun 2024 verilerine göre Çin, küresel nadir toprak elementi rezervlerinin yaklaşık yüzde 49'una ve yıllık üretimin ise küresel üretimin yüzde 69'una hakim durumda.

Avrupa'daki otomotiv üreticileri, şimdi tedarik zincirlerini güvence altına almak için acil çözüm arayışında.