Çinli BYD, Avrupa'da büyümeye devam ediyor: Yeni yatırımlar yolda

Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Avrupa pazarındaki hızlı yükselişini kalıcı hale getirmek için yeni ve büyük yatırımlar planlıyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Stella Li, Brüksel’de yaptığı açıklamalarda, Avrupa’da üretim tesisleri kurmaya ve gelişmiş bir şarj ağı oluşturmaya hazırlandıklarını belirtti.

"AVRUPA'DA ÜRETİP AVRUPA'DA SATACAĞIZ"

Stella Li, BYD Avrupa'daki satışların her ay istikrarlı bir şekilde yüzde 10 oranında arttığını vurguladı.

Bu büyümenin devam etmesi durumunda, BYD’nin Avrupa'da yerel üretim yapmaya başlayacağını söyleyen Li, “Avrupa’da üretip Avrupa’da satacağız. Uzun vadeli düşünüyoruz, kalıcıyız.” diyerek şirketin kıta üzerindeki stratejik planlarının altını çizdi.

MEGAVAT ŞARJ AĞI HEDEFİ

BYD'nin planları sadece üretimle sınırlı değil; şirket, Çin'deki gibi Avrupa'da da megavat seviyesinde yüksek hızlı şarj istasyonları kurmak istiyor.

Bu teknoloji, elektrikli araçları çok kısa sürede şarj edebilme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Şirket, bu iddialı şarj altyapısını kurabilmek için şimdiden yerel iş ortaklarıyla keşif görüşmeleri yürütmeye başladı.

Ancak bu yüksek güçlü şarj üniteleri, güçlü bir elektrik altyapısı gerektirdiği için kurulumları lojistik ve mühendislik açısından zorluklar barındırıyor.