Çinli CATL, batarya değişim hizmetini Avrupa'ya getirmek istiyor

Batarya devi CATL, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda batarya değişimi ve geri dönüşüm teknolojilerini Avrupa'ya getirmeyi planlıyor.

Şirket yöneticisi Jiang Li, bu teknolojinin Avrupa'da "muazzam bir potansiyele" sahip olduğunu ve batarya maliyetlerini düşürebileceğini vurguladı.

HEDEF: HIZLI BÜYÜME

CATL, Choco-SEB adını verdiği standartlaştırılmış batarya paketleri sayesinde daha fazla otomobil markasını abonelik sistemine dahil ederek hızlı bir büyüme hedefliyor.

Şirket bu yolda, batarya değişimi denince akla ilk gelen isimlerden olan Nio ile de önemli bir iş birliğine imza attı.

ÖNCE ÇİN, SONRA AVRUPA

CATL, Çin'de bu yıl sonuna kadar bin, üç yıl içinde ise 10 bin batarya değişimi istasyonu kurmayı planlıyor.

Şirket, Çin'deki bu hedeflere ulaştıktan sonra iş modelini Avrupa'ya taşıyacağını ve Avrupalı üreticilerle şimdiden görüşmelere başladığını belirtti.