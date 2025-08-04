Çinli Forthing, yeni modellerini Avrupa'da satışa çıkaracak

Çinli Dongfeng Motor Grubu'nun markası Forthing, yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlarıyla Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Şirketin Türkiye distribütörü Ulumotor, bu yeni modellerin ülkemize de geleceğinin sinyalini verdi.

İŞTE TANITILACAK YENİ MODELLER

Forthing, yeni modellerinin Avrupa lansmanını eylül ayında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 'IAA Mobility 2025' fuarında yapacak.

Fuarda, menzili uzatılmış elektrikli S7 REEV ile şarj edilebilir hibrit M4 U-TOUR PHEV ve U-TOUR V9 PHEV modelleri sergilenecek.

AVRUPA'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE

Markanın Türkiye distribütörü Ulumotor, bu üç yeni modelin Avrupa lansmanının hemen ardından Türkiye pazarında da tanıtılması için çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.