Çinli GAC Aion UT, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı

GAC, kompakt sınıftaki iddialı elektrikli modeli Aion UT'yi Avrupa pazarında kullanıcıların beğenisine sunduğunu duyurdu.

İlk etapta Finlandiya, Yunanistan, Polonya ve Portekiz'de yollara çıkacak olan bu modelin, yılın üçüncü çeyreğinde Almanya gibi diğer büyük Avrupa ülkelerine de gelmesi planlanıyor.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Markanın diğer modeli Aion V gibi Graz'daki Magna fabrikasında üretilen yeni otomobil, gücünü Farasis Energy tarafından sağlanan LFP bataryalardan alıyor.

Araçta konumlandırılan 60 kWh kapasiteli bu batarya, kullanıcılara WLTP standartlarına göre 430 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor.

ŞARJ SÜRESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Otomobilin özel kimyaya sahip bataryası, yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa sadece 24 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.

Premium ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak olan araç, Seviye 2 yarı otonom sürüş asistanı ve üst düzey güvenlik standartlarıyla dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN

Uzunluğu 4,27 metre ve dingil mesafesi 2,75 metre olan otomobil, boyutlarıyla en büyük rakibi VW ID.3 ile neredeyse birebir aynı ölçüleri paylaşıyor.

Tamamen elektrikli özel bir platform üzerine inşa edilen aracın iç mekanında 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 8,9 inçlik dijital kokpit ve 440 litrelik geniş bir bagaj hacmi bulunuyor.