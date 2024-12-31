Çinli MG, Mısır'da 100 bin araç kapasiteli fabrika kuruyor

Haber Merkezi

MG Motor, Mısır'da yılda 100 bin araç üretebilecek kapasitede bir fabrika kuruyor. Yüzde 45 yerlilik oranıyla üretim yapacak olan fabrika, elektrikli ve hibrit MG modellerini Mısır pazarına sunacak.

135 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

MG Motor'un çatı şirketi SAIC, Mısır hükümeti ile 29 Aralık 2024'te bir anlaşma imzaladı.

135 milyon dolarlık bir yatırımla kurulacak olan fabrika, MG markalı otomobillerin yerel üretimi için önemli bir adım.

2026'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK

126 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan fabrika, 2026'nın ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek.

İlk etapta yıllık 50 bin araç üretilmesi hedefleniyor. İkinci faz ile birlikte bu sayı 100 bine çıkacak.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Fabrikanın doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

MG Motor, Mısır'daki fabrikada ilk olarak yeni nesil MG5 sedan modelini üretecek. Daha sonra tamamen elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerin de üretilmesi planlanıyor.

Türkiye ve Mısır arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma, Mısır'da üretilen MG modellerinin Türkiye'ye daha uygun fiyatlarla ithal edilmesini sağlayabilir.