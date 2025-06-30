Çinli otomobil markası Forthing, Türkiye'de 3 binden fazla ön sipariş aldı

Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Motor bünyesindeki Forthing markası, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı.

Türkiye distribütörlüğünü Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor’un üstlendiği marka, kısa sürede 3 bin 487 adetlik ön sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.

3 BİN 487 ADETLİK GÜÇLÜ BAŞLANGIŞ

Forthing Türkiye, pazara ilk olarak D segmentindeki T5 EVO ve 7 koltuklu M4 U-TOUR modelleriyle giriş yaptı. Her iki modelde de 1.5 litrelik turbo beslemeli, 175 beygir gücünde benzinli motor seçeneği sunuluyor.

Bu iki model için toplanan 3 bin 487 adetlik ön sipariş, markaya olan yoğun ilginin bir göstergesi. Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye'deki ilk araç teslimatları ağustos ayı sonunda başlayacak.

ELEKTRİKLİ MODELLER VE SERVİS AĞI YOLDA

Ulu Motor, mevcut benzinli modellerin ardından markanın elektrikli ve hibrit seçeneklerini de Türkiye pazarına getirmeyi planlıyor.

Ayrıca, satış sonrası hizmet kalitesini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde bayilik ve servis ağı oluşturma çalışmaları da sürüyor. Şirketin hedefi, ülke çapında en az 40 adet hizmet noktası oluşturmak.