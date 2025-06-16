Çinli otomobil markası Forting, Türkiye'de satışlara başladı

Haber Merkezi

Çin'in otomotiv endüstrisindeki yükselişi Türkiye pazarında da devam ediyor. Dong Feng Motor çatısı altında faaliyet gösteren Forthing markası, T5 Evo ve M4 U-Tour adında iki yeni SUV modeli ile Türkiye'deki otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

SPORTİF SUV: FORTHING T5 EVO

Forthing T5 Evo, markanın sportif C-SUV modeli olarak öne çıkıyor. Araçta 12.3 inçlik kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli multimedya ekranı, 360 derecelik çevre görüş kamerası ve akıllı park asistanı gibi modern teknolojiler bulunuyor.

130 kW (175 HP) güç üreten bir motorla donatılan T5 Evo'nun lansmana özel başlangıç fiyatı 1 milyon 990 bin TL olarak açıklandı. Aracın en üst donanım paketi ise 2 milyon 690 bin TL'lik lansman fiyatına sahip.

7 KOLTUKLU AİLE OTOMOBİLİ: FORTHING M4 U-TOUR

Forthing markasının bir diğer modeli olan M4 U-Tour, 7 koltuklu yapısıyla geniş aileleri hedefleyen bir D segmenti crossover.

T5 Evo'daki teknolojilere ek olarak 15 farklı sürüş destek sistemini de barındıran araç, yine 175 beygirlik 1.5 litrelik turbo benzinli bir motorla geliyor.

Forting M4 U-Tour'un lansmana özel başlangıç fiyatı ise 2 milyon 190 bin TL olarak belirlendi.

Önümüzdeki dönemde, markanın T5 HEV, T5 EV Friday ve S7 EV gibi farklı modelleri de Türkiye'ye gelebilir.